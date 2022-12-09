民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農主張，配合桃園國際機場第三跑道完工時程（預估2030年），遷移松山機場、原址全區保留闢建為公園，禁限建區都市更新後，新增回饋容積，興建社會住宅與公共設施。媒體人張禹宣表示，這樣的水平想選立委，吳怡農真的可以打包回家了。

張禹宣今(8日)在臉書粉專貼文表示，吳怡農真的可以下課了，好好回去當他的農包貴公子。從來沒看過這麼沒有媒體素養的人，今日媒體聯訪時，吳怡農手機鈴聲大響，他先是不疾不徐地看看是誰，再慢條斯理地走到旁邊把手機放在桌上，只說聲「不好意思」。吳怡農還有閒情逸致瞄一眼查看是誰打來，難道是不重要的就不接，民進黨中常委黃承國打來就不敢不接？

張禹宣指出，吳怡農今天說松山機場要蓋公園，除了響應當年的姚文智，具體的做法到底是什麼？還被前衛福部長陳時中打臉，可以先對好口供嗎？相關的市地重劃、交通替代方案、還牽動著台北市長與交通部、桃園機場的權責，是他一個立委說了算？又能做什麼？這種水平想選立委，真的可以打包回家去了。他不禁說，還有一個月要熬，辛苦台北市民了。