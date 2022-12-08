資深演員劉引商今年9月14日凌晨睡夢中辭世，享壽85歲，憑藉電影《幾度夕陽紅》出道，1969年主演台灣第一部連續劇《晶晶》，以賺人熱淚的演技走紅，去世前傳出確診新冠肺炎消息，無高燒或不適症狀，卻在解除隔離前一晚離世，令無數人悲痛，而她生前拍攝的作品《你好，我是誰》近日獲得最佳女配角肯定，代領的女兒強忍悲痛，表示「相信大家不會忘了她」。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今（8）日於facebook發文，透露劉引商今晚憑藉遺作《你好，我是誰》榮獲新加坡2022亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）最佳女配角，代領獎項的是劉引商女兒蕭幼華以及孫女，得獎感言提到「提及從影六十年的劉引商，一輩子熱愛演戲，相信大家不會忘了她」。

劉引商今年5月出席與寇世勳、崔佩儀主演的大愛戲《你好，我是誰》試片記者會分享拍攝甘苦，她戲裡演失智老人，戲外則坦言去年5月罹患淋巴癌第二期，1年來經過6次化療，撿回一條命。她當時透露，去年5月拍攝《你好，我是誰》時住嘉義飯店，有天洗澡發現腋下腫了一塊，到醫院做穿刺檢查出良性乳腺瘤，但因逢疫情三級警戒無法開刀，隔了2個月腫瘤變大，她緊急開刀取出，化驗後竟已是淋巴癌第二期，醫生建議化療時，她一度拒絕，後來經勸告「淋巴癌最容易治、最容易好，不要放棄」，回想化療掉髮依然很心驚，「一抓就掉一把頭髮，真的沒想到會這樣」，後來癌細胞消失，看到新長出來的都是黑髮，她也保持樂觀心情過生活，只需每月回診追蹤即可。