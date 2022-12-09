我們已身在「鋰電池動力時代」，每個人身上或多或少都有幾塊鋰電池，應用在手機、平板、筆記電腦，甚至開車都可能選擇鋰電池動力的電動汽車。然而鋰電有過熱、膨脹甚至起火的風險，「小旋風」林志穎就因車禍起火差點造成永久遺憾。研究人員正致力改進鋰電池配方，解決易燃性問題。現在史丹佛大學的團隊研製出一種阻燃型電解質配方，以鹽類來阻止易燃反應的出現。

史丹佛大學研究生、論文第一作者黃蕾秋( Rachel Z Huang) 說：「電池業面臨的最大挑戰之一，就是安全問題，人們持續研發安全的電池電解質。」黃與她的史丹佛大學團隊，與該校的SLAC 國家加速器實驗室(SLAC National Accelerator Laboratory)共同開發了一種能夠承受高溫而不著火的電池電解質。它含有大量稱「双氟磺酰亞胺鋰鹽」(LIFSI)，佔了總重量的 63%。此物質具有穩定性高(200℃以下不分解)、低溫性能優異、水解穩定性好和環境更友好等優點。

將LIFSI添入電解質中，可以使原本易燃的電池成分穩定下來，使得它不易燃燒。研發發現，LIFSI雖然不參與離子交換的工作，但是也不影響傳導的效率，使得它成為安定劑的作用。在實驗室裡測試，電池即使遇到100度的高溫，仍然可以安全運作而不燃燒。

另一研究成員 Yi Cui 說：「這種新型電池電解質，與現有的鋰離子電池技術兼容，可以快速的改進電池的安全性，必然對消費電子產品和電動車運輸產生重大影響。」