針對行政院會今（8）日通過修正「再生能源發展條例」增訂第12條之1，強制新建、增建及改建建築物應於屋頂設置太陽光電。對此，中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全表示，我國為因應全球氣候變遷，宣示2050年達成凈零排放，因此積極設法提高綠電占比，相信產業都會全力配合支持。但是台灣各地例如屏東與基隆日照量差異很大，還有都會區大樓錯落緊鄰也會遮擋日照，其光遮效果會影響發電效益，因此強制屋頂設置太陽光電恐怕效益不彰，而全面強制設置太陽光電的結果，也可能破壞景觀，應該要再審慎廣泛諮詢各界意見。

楊玉全並建議政府推動建築物設置綠電，初期宜先採獎勵方式逐步推動，並且提供選擇彈性，讓建築物可以根據個別基地的日照、風力等不同物理環境條件，採取合適的綠電或儲能設備，將對節能減碳更有貢獻。

建商表示，建築業多年來已陸續在大樓屋頂設置有太陽能板、或風力發電系統，對於行政院拍板「再生能源發展條例」規定新建築物屋頂必須設置太陽光電，建商表示樂觀其成，且綠建築、都更案裝置屋頂太陽能板，都已行之有年，因此新制影響並不大；不過，將會提高營建造價和成本，如何適度反應在房價上讓消費者接受，則是另一個考驗。

日勝生集團是少數旗下所有建案都提高規格，採綠建築設計，並視其在地適用性，規劃設置太陽能系統或風力發電系統的公司，對於行政院最新通過的屋頂強制設置太陽光電，日勝生協理陳婷婷表示，集團董事長林榮顯多年來已超前部署，走在法規前面很多年，在新北市板橋「幸福站」即全部設置屋頂太陽能板，目前則是每一個建案都採綠建築設計，裝置屋頂太陽能板，在技術上，都已相當熟悉，因此樂觀其成行政院新規定。

不過陳婷婷坦言，建商在屋頂設置太陽能板，有一個困擾，即建案無法把太陽能板和光電設施的建置成本，充份反應在售價上；而成本究竟比一般建築增加多少，則牽涉到太陽能板的技術和發電效益，視location、太陽能板裝置位置和斜度等而異，有些則可平放、有些可放在雨遮上。

陳婷婷表示，甚至，最新的是BIPV太陽能板，可類似帷幕牆一般直接貼在窗戶上，這一種成本最昂貴，因此無論如何，未來入法強制規定每一棟建築物必須在屋頂設置太陽能板之後，如何讓建商增加的成本適應反應在售價上、也讓消費者能接受，則是一個趨勢。

華固建設總經理洪嘉昇表示，過去建商不論申請綠建築、都更案時，都審階段申請獎勵面積階段，都會要求建商在屋頂設置太陽能板等發電設施，因此新建建築物屋頂設置光電設施，建商並不陌生，且已行之有年，在施工技術上也並不是問題；只是，目前還不知道行政院拍板敲定的再生能源發展條例相關規定中，發電容量門檻，因此影響建商層面有多大，還需再觀察修法條文。

洪嘉昇表示，若強制未來新建建築物屋頂都必須設置光電設施，勢必會提高一些建築的初期建置造價和成本；不過，長遠看來對住戶和使用者來說將可平衡冷氣耗能，可符合ESG精神。