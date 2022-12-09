瓜地馬拉警方近日發現一輛廢棄汽車，上面未掛車牌，看起來相當可疑，打開後竟發現有個塑膠桶，裡面裝了被分屍的遺體，經調查發現，死者為被通報失蹤的27歲嘻哈女歌手內絲莉（Nesly Lizet Consuegra Monterroso），目前案件仍在調查當中。

綜合

報導，瓜地馬拉27歲嘻哈女歌手內絲莉（Nesly Lizet Consuegra Monterroso）2日離開工作室後突然失蹤，3天後警方接獲報案，隨後在瓜地馬拉市（Guatemala City）發現一輛廢棄車輛相當可疑，沒想到打開後車廂，發現一個塑膠桶，裡面竟裝了被分屍的遺體，經調查發現，死者就是內絲莉。

國家法醫研究所指出，內絲莉頭部遭受重擊，死因為頭部外傷，死後遭到分屍，而網路上也傳出不少消息，指出死者身體也遭到暴力跡象，且塑膠桶中還藏有某種液體，不過這些說法都沒有被證實。此事引發當地民眾關注，不僅為死者哀悼，也到政府機關前舉牌抗議，希望當局可以盡快查明整起案件，也盼女性被仇殺事件不要再發生。

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