一罐飲料竟險害車子無法操控。中國大陸吉林一名男子，日前將雪碧留在駕駛座旁離開，怎知當時驟降至零下20度的氣溫，竟疑似害雪碧炸開，讓他隔天開門驚見整個前座白雪皚皚時，直呼：「能把飲料凍炸了，我也是醉了。」

綜合陸媒報導，該名男子把未開封的雪碧鋁罐放在排檔的置物空間後離開，未料隔天開車門一看，竟見到整排前座像是被白雪轟炸般，他立即檢查前擋風玻璃、車窗及車門，卻沒找到破損或未關車窗跡象，直到用手一摸發現「黏黏的」，才驚覺白雪竟是雪碧，且飲料瓶已經整個爆開。

男子無奈表示，僅管雪碧早已結凍，還花了人民幣200元（約新台幣880元）清理，但座椅、排檔乃至中控台，在清掃後還是黏黏的，且中控台的按鍵疑似被雪碧滲入，「按鈕變得不靈敏了」，讓他直呼：「沒想到雪碧放車上會這麼嚴重」、「能把飲料凍炸了，我也是醉了。」並Po出影片提醒其他駕駛，別重蹈他的覆轍。

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