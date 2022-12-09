塔利班統治一年後，阿富汗似乎穿梭到了過去。塔利班表示，一名被判謀殺罪的阿富汗男子8日遭公開處死。這是塔利班重掌政權以來首次證實公開處決，聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人對此表達「深切關注」。

一名被判謀殺罪的阿富汗男子8日遭公開處死。這是塔利班重掌政權以來首次證實公開處決。（圖／達志／美聯社）

根據外媒引述塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的說法，一名父親7日在法拉省（Farah）的一處體育館，在數百位民眾和幾十名塔利班官員圍觀下，持突擊步槍親手處決殺害親生兒子的兇手泰米爾（Tajmir）。

塔利班發言人穆賈希德。（圖／達志／美聯社）

根據穆賈希德表示，泰米爾5年前持刀刺死穆斯塔法（Mustafa），並且偷走對方的機車及手機，隨後被3個塔利班法庭定罪，而死者的父親則是連開3槍幫兒子執行在伊斯蘭教律法中「以眼還眼」的正義。穆賈希德還指出，這項判決是「非常謹慎做出的」決定，也獲最高領導人阿洪扎達（Mullah Akhundzada）批准。

出席這場處決的有數名最高法院法官、軍事人員及高階部長，包括司法部長、外交部長、內政部長及勸善懲惡部部長哈納菲（Mohammad Khaled Hanafi），不過總理哈桑（MohammadHasan Akhund）並未參加。

根據報導，這是塔利班重掌阿富汗以來第一次實施公開處決，塔利班最高領導人阿洪扎達在11月時頒布法令，要求全國法官依據嚴格解釋的伊斯蘭教法（Sharia），公開實施各種嚴刑峻罰，包括處死、截肢、石刑及鞭刑，但政府並未正式定義哪些罪名應該實施上述懲罰，部過這樣的做法也引來國際社會高度關切。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）對此事表達「深切關注」。崔布雷表示，「我們的立場從未改變，聯合國反對死刑…我們呼籲阿富汗停止執行死刑」，包括美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，塔利班當局「卑鄙的」公開處決破壞了對世界的承諾。

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