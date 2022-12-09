聖誕節將近，除了與親朋好友歡聚共渡聖誕節，送禮也是不可少的環節！不過，收到開心、吃到暖心的聖誕禮盒該去哪裡買？主持人布丁來到新北耶誕城，竟在板橋大遠百前驚見湯姆克魯斯！原來是自稱擁有古希臘神雕般的完美身材、裸體主義知識份子、西班牙型男代表，有台灣阿湯哥之稱的佩德羅，沒想到他的聖誕禮盒選購好去處，就在遠東百貨的異國食品館！

來台多年的西班牙人佩德羅，流著令人難以招架的浪漫血液，他親自推薦的聖誕禮盒絕對能夠擄獲你的心。本次精挑細選的聖誕禮盒種類多元，包含巧克力、造型饅頭、蛋糕、爆米花及火雞等，應有盡有，10種聖誕禮盒分別為以下：

絹絲谷Silk Sweet巧聖禮盒 NT$2250

使用最頂級的歐洲自製乳酪，打造出最美味的無麩質蛋糕；莊園級生巧克力入口即化，彷彿從都會叢林中脫逃，重回那有著絹絲水流的世外桃源。

美姬饅頭聖誕節鮮乳造型饅頭NT$480。(圖/截取自youtube)

美姬饅頭聖誕節鮮乳造型饅頭NT$480

使用天然食材與高級用料，強調天然無添加及不加一滴水，100%鮮奶製作，不包含內餡營養又健康，可愛的造型令佩德羅捨不得吃！

善菓屋繽紛聖誕可麗露禮盒NT$650

傳承日式匠人的手作精神，嚴選多樣天然食材，自家培養酵母，內有濃餡，外有脆皮，滿足各種甜點迷的嘴，一盒可以吃遍8種口味，咬一口讓佩羅德驚呼：好脆！

Robuchon侯布雄榛果樹幹蛋糕NT$1280。(圖/截取自youtube)

Robuchon侯布雄榛果樹幹蛋糕NT$1280

蛋糕充滿濃郁的榛果香，傳遞滿滿的耶誕氛圍，香濃厚實的口感令人回味無窮！

文華東方酒店的聖誕藏心巧克力禮盒NT$980

特製聖誕香料熱紅酒風味的巧克力甘納許，內餡包入手工熬煮的血橙果醬，每一口都嚐得到巧克力的醇厚、柑橘及香料紅酒的香氣，多層次風味洋溢濃濃聖誕佳節氛圍。

CANDY POPPY怪奇事務所爆米花罐NT$798

怪奇事務所親繪收藏級鐵罐，不論是自己買來吃還是送禮，都讓人沒有拒絕的理由。

YOKU MOKU聖誕限定臻饌濃巧禮盒NT$1420。(圖/截取自youtube)

YOKU MOKU聖誕限定臻饌濃巧禮盒NT$1420

2022限定版臻饌濃巧禮盒，裡外皆充滿色彩繽紛的聖誕元素，內含5種口味的餅乾，以不同包裝用心包裹著。

Diva Life聖誕巧克力片迷你珍珠盒NT$500

Diva Life聖誕節胡桃鉗可可飲禮盒NT$499

跟著胡桃鉗暢遊歐洲聖誕風情！珠寶盒可以拿來收藏項鍊、戒指等首飾，巧克力堅持不添加植物油，零反式脂肪健康又好吃，還是比利時國王指定御用的巧克力！

IWS愛望英國糖果屋英國聖誕彩球糖果禮盒NT$480

IWS愛望英國聖誕大方糖果茶葉禮盒NT$990

盡情用糖果品嚐英國文化！禮盒內含有經典傳統糖果與茶包，不管大人小孩都喜歡。

晶華酒店美式爐烤火雞NT$4800。(圖/截取自youtube)

晶華酒店美式爐烤火雞NT$4800、美式胡桃派NT$980

依循傳統美式火雞烤製方式，在家就能輕鬆享有專屬的節慶氛圍，令人垂涎三尺的金黃香脆雞皮，可沾取香濃火雞肉汁或酸甜解膩蔓越莓醬一同享用。

即日起至12/31，全台遠東百貨異國食品館聖誕禮盒預購中。(圖/截取自youtube)

聖誕禮盒百百種，挑選眼光更是一大學問，現在無需苦惱即可輕鬆買到完美聖誕禮盒，即日起至12/31，全台遠東百貨異國食品館聖誕禮盒預購中。來新北耶誕城享受聖誕氣息的同時，別忘了逛逛遠東百貨挑選聖誕好禮！

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【購買資訊】

即日起~111年12月31日(六)聖誕節禮品專輯在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃販售：

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遠百寶慶02-23816088分機321

板橋大遠百02-77054168分機8802

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遠百桃園03-3359811分機3302

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新竹大遠百03-5233121分機6502

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遠百嘉義05-2365137分機8222

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高雄大遠百07-9728888分機6646

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