美國勞動力市場緊繃，讓知名主持人Mike Rowe直呼是一件令人毛骨悚然的事情，尤其目前有多達700萬名25歲至54歲的美國男性退出勞動力市場，女性的狀況則比男性好一些，主要受到美國製造業工作機會減少、受大學教育者較少等原因，此外，疫情期間政府提供的補助也降低勞工積極找工作的意願。

綜合外媒報導，Mike Rowe在節目上援引經濟學家Nick Eberstadt的研究指出，11月又增加26.3萬個工作機會，但還是有約700萬名壯年男性未就業，「這件事情突顯我們擁有很多機會，但大家的熱情卻非常低。」

Nick Eberstadt曾在2016年出版的著作提到，男性勞動力的數字逐年下降。而這種狀況在新冠肺炎疫情爆發後變得更為嚴重，並非所有人都想投入勞動力市場，即使工作機會增加以後也沒有改變。

Nick Eberstadt指出，男性勞動力減少的原因與1960年代以來製造業工作機會減少，企業移往人力成本較低的國家，且研究顯示，女性拿到大學學位的比率更高，這也讓女性更容易找到工作，女性佔大學畢業勞動力的一半以上。

事實上，美國整體勞動力相當不足，明尼亞波利斯（Minneapolis）聯邦準備銀行發現，有25%的壯年美國人沒有工作，原因包括照顧年邁的父母或年幼的孩子，健康不佳、提前退休、求學與從軍等因素。

此外，針對疫情期間失業的勞工進行調查，結果顯示約有四分之一的人認為，聯邦政府提供的補助讓他們不積極找工作，且有約一半的人不願接受無法提供遠距工作選項的工作。

Nick Eberstadt指出，勞動力減少會讓雇主需要提供薪資才能找到員工，但人力成本上升就會推升產品價格，進而造成通貨膨脹，「可能必須透過移民、自動化設備或經濟衰退等組合來解決問題，但這無法弭平民眾的焦慮與不滿。」