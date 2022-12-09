阿里巴巴創辦人馬雲近年行事轉趨低調，近乎是神隱狀態，直到金融時報爆料，馬雲已在日本東京居住近6個月時間，外界才得知他的行蹤。有網友好奇「馬雲沒有移民簽證，也沒有入籍日本，為何能合法居住東京半年之久？」事實上，馬雲以「聯合國特別顧問」身分獲得最高級別的「紅色特別通行證」，可以通行無礙去任何國家，即便大陸官方也不能阻攔他出境。

綜合媒體報導，2016年，馬雲以阿里巴巴集團董事局主席身分，受聯合國邀請，出任聯合國貿易和發展會議青年創業和小企業特別顧問。該任命由聯合國秘書長潘基文親自為馬雲簽發，這也是聯合國貿易及發展會議自1964年成立以來，第一次聘請此類顧問。在聯合國系統內部，該特別顧問相當於聯合國秘書長助理，因此馬雲成為正式的聯合國官員和全球公民。

為了方便馬雲在全球各地為中小企業全球化奔走，聯合國還將特別給馬雲頒發聯合國紅色特別通行證。

據了解，聯合國通行證分紅、藍色兩種，紅色通行證僅頒發給高層官員，持有人在非國籍所在國擁有外交豁免權及免簽證等待遇，類似於外交護照，其他人則使用藍色通行證。

馬雲目前雖是中國籍，但手上有聯合國「紅色通行證」這一張王牌，去世界哪個國家居住都很方便，即便是大陸當局也不方便阻攔他出境。

金融時報日前報導，馬雲在東京生活期間保持低調，盡可能不參與公開活動，私人廚師和保鑣團隊也一起到東京。馬雲的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位在東京銀座中心地帶，另一家位於丸之內金融區。

日本現代藝術界人士指出，馬雲現已成為一名狂熱的藝術收藏家，友人更透露，馬雲平時喜歡畫水彩畫來消磨時間。