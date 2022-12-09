台積電亞利桑那州新廠6日舉行移機典禮，另還證實追加1座3奈米晶圓廠，投資金額擴大至400億美元（折合新台幣約1.2兆），暴增逾2倍。這些新工廠旨在位於美國的晶片設計廠，而首批客戶已確定有蘋果、輝達和超微等企業，韓媒指出，台積電這一系列動作已令緊追其後的三星感到擔憂。

BusinessKorea報導，全球晶圓代工龍頭台積電與美國半導體合作持續深化，其位於亞利桑那州鳳凰城的新廠舉行移機典禮，典禮上美國總統拜登（Joe Biden）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰等重量級嘉賓雲集。

斥資120億美元的亞利桑那州廠預計2023年底量產4奈米製程技術晶片。此外，台積電還宣布增加投資金額至400億美元，計畫多蓋一座3奈米晶圓廠，預計2026年開始營運，而這也是該公司首次在海外興建5奈米以上的生產基地，只要兩座晶圓廠落成投產，未來產能將高達60萬片以上。

報導指出，透過美國的2座新廠，台積電目標是讓美國晶片設計公司成為忠實客戶，目前蘋果、輝達和超微已經確定為亞利桑那州廠的首批客戶。

報導還提到，台積電最近這一系列大動作引發競爭對手三星電子的不安，後者率先使用GAA技術量產3奈米產品，並改良4奈米和5奈米製程技術以吸引客戶。

報導稱，三星已經有在韓國廠量產3奈米或更先進製程技術晶片的規劃，並在美國德州泰勒市興建5奈米晶圓廠，計畫2024年投產。此外，還制定一項中長期的計劃，擬於未來20年內，在德州興建11家廠房，但分析師表示，有鑑於多數主要無晶圓廠公司都在美國，中長期內，三星將在美國大規模生產3奈米晶片。