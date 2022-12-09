國防部長邱國正表示會積極推動役期延長為一年，但總統府疑似因九合一選舉大敗，有意暫緩此政策，發言人張惇涵稱，關於義務役役期仍在進行評估，目前沒有確定的時間與定案。對此，前立委郭正亮8日就表示，「這個政府真是沒用，又在那邊為了選舉的因素考慮，實在太不光明磊落了」，引發討論。

郭正亮8日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「時間已經要來不及了欸，因為明年美國就要搞台灣政策法了，所以軍方的壓力很大，而且安排的日程要有一年的準備時間，所以本來就是這個年底要公告，然後2024年一月就可以上路」，郭正亮也認為，「年底還是會公告，不管了，補選對他們來講不重要了，因為那一席本來就是國民黨的，這個議題不能拖了，如果是年底的話應該是由蔡英文來宣布，如果再拖很難交代了，就沒有人相信是『保台』了，只會喊『抗中』而已」。

郭正亮更接著說，「連基本保台動作都要考慮選舉，而且這個議題國民黨也沒有反對，難道是怕宣布了就得罪年輕人？如果是這樣這個政府就是大有問題」，郭正亮直言，「如果都屈就於部分人的想法，什麼都不敢推，那為啥不敢講清楚，反對徵兵制就好了，勇敢去面對美國的質疑」，最後郭正亮痛批「這個政府真是沒用，竟然不敢違逆美國，又在那邊為了選舉的因素考慮，實在太不光明磊落了」。