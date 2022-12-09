垃圾、餐點放一起，加味不加價？有男子在街頭發現1名外送員的外送箱非常特別，其外送箱蓋上疑似掛著「招財貓內褲」，而分成2層的外送箱，一邊疑似放入深色外套，而另一邊卻放入「透明垃圾袋」，其袋內疑似裝的是垃圾；對此原PO超酸「外送也有幫倒垃圾服務？」，網友一見嚇翻怒批「超沒職業道德」、「個人衛生習慣太差，導致很多人不敢叫外送」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1張照片，照片中是1名外送員的機車載著外送箱，該外送箱外蓋打開，箱內隔成2層，右邊那1層疑似放著黑色外套，而另外左邊那1層放著1袋透明塑膠袋，裡面疑似包著垃圾，另外在翻下來的外送蓋上，疑似掛著「招財貓內褲」；對此原PO酸爆「現在外送也有幫倒垃圾服務嗎？」。

男子在街頭看到1名外送員的外送箱內竟然放入一包「垃圾」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「家裡垃圾不要這樣，很噁心」、「餐點放一起，加味不加價」、「個人衛生習慣太差，導致很多人不敢叫外送」、「垃圾要保冷」、「超沒職業道德」、「小費給的多。什麼服務都有」、「幹嘛掛一件招財貓內褲？」、「一看就知道，是故意的！而且還故意給拍」、「我還有看過放藍白拖的，噁」、「裝食物也裝垃圾喔」。