台灣鋼鐵集團2020年正式入主加捷生醫，為立足本土健康產業27年的公司注入全新動能；加捷生醫8日宣布，推出「甲魚全沛全方位維他命」系列新產品，萃取台灣在地全甲魚精華，並邀請國際影后楊貴媚擔任產品代言人；台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼入主後，將資產整理，加捷也從傳銷擴展到電商，去年開始轉虧為盈，接下來新品在各大電商平台都買得到，銷售動能拓展後，營運將更上一層樓。

謝裕民透露，加捷生醫透過傳銷，已累積1萬多名會員，但若能打入電商平台或購物頻道，將能讓更多民眾接觸到萃取台灣在地全甲魚精華，是最天然無添加、專為台灣設計的天然維他命。

甲魚全沛全方位維他命主要有甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，以百分之百在地甲魚原料，採取最天然無添加的方式，給予忙碌現代人全方位營養補給。

剛獲得電視金鐘獎益智及實境節目主持人獎的楊貴媚表示，工作壓力大，經常以咖啡、辣椒等來提神，三餐不固定讓她難以維持均衡營養；因緣際會下接觸、每天固定服用6顆甲魚全沛全方位維他命後，擁有充沛的精神及好氣色，隨時讓體力保持巔峰；現在她不僅每日食用，也讓爸爸、家人等一起分享。

台灣保健食品學會理事長、國立臺灣海洋大學特聘教授龔瑞林表示，與加捷生醫歷經多年合作研究甲魚產品，聚焦免疫保健功能與病毒性肝炎患者肝功能評估。曾與醫師鄭振鴻共同主持動物實驗及隨機雙盲人體口服試驗，其研究結果發現，甲魚熱水萃取物具有調節免疫活性功能及改善肝功能指數，建議可作為調節免疫或是護肝功能的保健食材開發產品。

甲魚自古以來就被認為蘊藏神奇的健康源力，可以補氣，包括《詩經》、李時珍《本草綱目》、東漢《神農本草經》均能看到甲魚相關紀載。甲魚的食補藥補不僅影響中國及台灣，甚至擴及到日本，發展成深具日本特色的鱉食文化。而經現代科學分析，甲魚至少含有優質蛋白質、活性卵磷脂、天然多樣維生素、礦物質、黃金比例omega-3.6.9、元氣胺基酸及膠原蛋白等滋養成分，滿足人類營養需求的全方位均衡營養攝取。

藥師黃崇軒指出，一般大眾對甲魚的印象多與男性幸福有關，其實甲魚在古中醫記載是滋陰補陽聖品，更是陰虛火旺一族、滋補的一大選擇，就因為豐富的蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質，可以強身健體，更帶來滿滿的活力與精力。

營養師詹鎧嘉分析，市售綜合維他命超過九成是化學合成，民眾更想要的是低負擔的保健品；甲魚全沛以最少的加工，萃取台灣在地甲魚，幫助忙碌的現代人補充到珍貴的自然營養。

加捷生醫表示，甲魚全沛全方位維他命嚴選中華甲魚，在南台灣美濃優良的人工養殖環境成長，百分之百在地天然原料，經第三公正單位檢測確認無抗生素、無毒物，再透過熱濃縮技術轉化提煉而成，嚴格把關原料生產過程與逐批產品檢驗，是市面上唯一同時通過歐盟A.A.認證並取得雙潔淨標章的膠囊食品。