國民黨北市立委補選候選人王鴻薇遭不明男子恐嚇要開槍，前綠委謝欣霓酸是自導自演，未料晚間警方迅速逮人，讓謝與附和側翼大翻車。嫌犯蔡男也遭起底為狂熱綠粉，有多項前科，但檢察官諭令5萬元交保，他卻籌不出來。

住在高雄的65歲蔡男有毒品、竊盜與恐嚇前科，曾在104年因資費問題恐嚇電信業者。雖無黨籍和幫派註記，但為民進黨狂熱支持者，每天都會準時收看政論節目，因不滿王鴻薇針對黑道的發言，因此出言恐嚇。

據了解，蔡男疑似才剛搬新家，租屋地點為出租套房公寓，因此鄰居對他並無太多印象。而蔡男平日也無正當工作，在各大餐飲店打零工為生，就在被逮前4天，才在燒烤店找到新工作，手頭相當緊，因此籌不出5萬交保金，最後是妻子前來領人。

由於恐嚇案消息傳出時，前綠委謝欣霓在臉書PO文質疑王鴻薇是自導自演，還大酸「都是自己人幹嘛報警」，但警方逮人後也讓謝與附和的側翼大翻車，但謝欣霓仍拒絕道歉，還反嗆自己最痛恨雙標，卻悄悄將臉書留言權限上鎖，不讓一般網友留言。

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