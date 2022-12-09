參選北市立委補選的國民黨候選人王鴻薇，8日在《新聞大白話》節目強調，台灣進出口持續在衰退，明年經濟狀況更為嚴峻，但執政黨不力圖振作。她承諾若能進軍國會，一定用力監督蔡政府，一定要讓國安局長陳明通下台。

王鴻薇表示，在縣市長選舉後民進黨挫敗，但為何沒有真正改革跟反省？看起來還是在做權力的鬥爭。但中生代全部都受傷，鄭文燦論文抄襲，林佳龍又是他的口試委員，隨著賴清德能抓緊黨權，鄭文燦或陳建仁根本沒有任何能力可以去跟他爭。

王鴻薇強調，在這樣的情況下，蔡英文的跛腳會更為明顯。作為在野黨，可能可以說你民進黨愈亂愈好，可是無論如何你是一個執政黨。所以還是希望說，民進黨可以趕快振作起來，能不能趕快不要再去爭權奪利？能不能趕快去面對整個國際局勢，還有現在經濟的局勢非常非常嚴峻。

王鴻薇指出，我們的進出口繼續在衰退，連續3個月衰退，大概可以確定第4季就是衰退。明年可能面臨的經濟衰退狀況是更為嚴峻。所以如果你們高層今天還在吃香喝辣，還在搶位子，真的沒有辦法去回應民眾的希望，在整個改選過程中能夠改革、能夠檢討？「我真的覺得不應該再亂下去了！」

「陳明通真的應該知所進退！」王鴻薇還提到，她跟王世堅說，「你好好在議會監督蔣萬安，對我們台北市政絕對有好處。但是讓我進入國會，去監督現在的『國師』陳明通。我認為我進入國會，陳明通一定要下台！」