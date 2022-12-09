副總統賴清德確定角逐民進黨主席，也讓民進黨2024總統大選布局浮上檯面。不過九合一勝選的國民黨仍好整以暇，預計農曆春節前後才會展開提名機制討論。黨務人士分析，屆時可望參考這次縣市長選舉中以協調為主的徵召、提名模式。

但黨務人士說，目前還有嘉義市長選舉、台北市與南投縣立委補選等3場延長賽要打，新任與連任的縣市長與縣市議員也要年底才就職，是否討論明年總統大選與立委提名機制仍言之過早，之前所謂「百日卡侯」計畫純屬無稽之談。

至於國民黨可能總統大選提名人選，黨內要角分析，目前除這次選戰大勝的新北市長侯友宜與這次帶領黨勝選的黨主席朱立倫外，其他藍營有意參選者，獲國民黨提名參選總統的機會都已不大；而朱侯誰強，可能農曆春節期間就會明朗。

藍營內憂心，2020年總統大選提名之亂再現。黨內人士轉述，朱立倫已私下表達，「自己不會是『吳敦義第二』」。親朱立委也分析，朱過往被稱為政治精算師，夠聰明做出政治判斷，該爭取就會出手，但若侯友宜是最強人選，朱也不會硬擋。

黨務高層表示，2020總統大選提名教訓殷鑑不遠，目前黨內已大抵有共識，就是要像這次九合一選舉，團結提出能贏得2024大選人選，相信朱立倫不論自己會不會爭取提名，一定會做好公正提名工作。

黨務人士說，因今年縣市長選舉中，國民黨逕自徵召、提名「對的人」參選獲勝選肯定，明年總統大選與立委選舉提名機制，應都會參考這次縣市長選舉中以協調為主的徵召、提名模式，若有競爭再以民調比拚，初選是最後不得已選擇。

至於提名時程，黨務人士分析，最快可能也要清明連假後才會啟動，但若拖到如上次7月中才提名就太晚，但實際進度也會看民進黨提名狀況，如果賴清德當選民進黨主席後，順勢就被提名出馬參選總統，國民黨就可能加快提名速度。

黨務人士說，提名時間太早或太晚？要不要辦初選？都可能被黨內有心人士操作，所以提名速度不是問題，重點是要讓提名圓滿，而目前最可能代表國民黨參選2024總統的朱立倫與侯友宜過往共事過，一定有直接溝通管道。

若侯友宜若獲提名，是否應比照賴清德兼任黨主席參選？與朱、侯都有私交人士分析，朱立倫應會堅持操盤2024，且侯若獲提名參選總統，兼任黨主席也不一定是好事，重點要能繼續好好做事，爭取中間選民支持。