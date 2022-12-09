民進黨主席補選將在本月12日展開登記，副總統賴清德8日透過臉書發文宣布，已向總統蔡英文報告，自己將投入這次的黨主席補選。綠委林俊憲在節目《少康戰情室》上對此直言，民進黨在明年的選舉會遇到很大的困難，主因是多數縣市都非民進黨執政，問題是：有比賴更適合的人選嗎？國民黨立委萬美玲則看好賴清德，但點出他如果順利接任黨主席，蔡英文總統恐要面對提前跛腳的窘境。

林俊憲指出，民進黨在接下來的選舉中恐怕會遇到更多的困難，尤其這次九合一大選之後，國民黨在地方縣市的執政遠遠高高於民進黨，而縣市長其實就是總統選舉的大樁腳，對於執政地區的減少，民進黨在未來無疑會更艱難，但在這個時間點，黨內又有誰是比賴清德更適合的人選。

林俊憲提到，賴清德參選民進黨主席不是倉促之間的決定，除了跟民間朋友私下請益，也和黨內中壯世代主要領導人溝通過，在這個期間各方正反意見都有，但民進黨遭遇大敗以後，最需要的就是重新整理隊伍，趕快站起來。林俊憲強調，賴清德投身民進黨主席選舉不是法律問題，而是政治問題，且也需要回應民眾的期待，要讓民進黨的支持者覺得他能顧全大局，這樣才有機會衝刺2024總統大選。

國民黨籍立委萬美玲也相當看好賴清德出戰民進黨主席，她認為蔡英文的同意與否已經影響不大了，但主席一職涉及民進黨未來總統跟立委提名，如果賴成功接任，那蔡英文要怎麼處理自己提前跛腳的窘境。