超人氣無菜單料理「初魚」12月初正式進駐漢神百貨，採取全預約制。（柯宗緯攝）

超人氣無菜單料理「初魚」12月初正式進駐漢神百貨，採取全預約制，包括鐵板燒及日本料理，1個月以來的訂位全滿，人氣可見一般。漢神百貨第二波週年慶活動，雙12購物節12／8（四）～12／11（日），預計可迎來大批人潮。

重磅登場的新櫃「初魚」位於漢神本館B3，這也是高雄第2家「初魚」，日前未開幕就已造成話題。「初魚」採全預約制的保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運，完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神，而針對這次開幕也採用全新手作食器與老饕們見面。

餐飲方面也有新櫃登場，包括創意料理「蘼樂Lee’s Garden」，以及高雄在地老字號美食「泰山汕頭火鍋」等，都讓漢神百貨的「食尚版圖」更加完整。

12／8（四）～112／1／3（二）中南部獨家的「BURBERRY LOLA POP UP」，限時展售揉合品牌元素和現代感的LOLA包款，讓消費者體驗從標誌性版型演變成摩登迷你款、水桶包到不同造型的精彩歷程。

另外，在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品持續推出全檔期滿3000送300及各式獨家特惠組合之外，雙12購物節12／8（四）~12／11（日），推出刷同卡全館滿1萬送500、1F~3F精品滿2萬送1000、6F家用指定專櫃滿1萬送1000等購物回饋，並攜手台灣PAY推出滿3000送300，搭配全館活動最高可回饋20％，多重優惠令人心動不已。

全台百貨周年慶壓軸登場的漢神百貨，將於11月24日至12月25日展開，目標為29.5億元大關。更祭出消費滿2000元，可抽市價161萬元的Audi名車。（柯宗緯攝）

漢神百貨週年慶11月24日至12月25日展開，目標為29.5億元大關。業者說，不怕國境解封後消費者「比價」，有信心消費者會把錢留在台灣，更祭出消費滿2000元，可抽市價161萬元的Audi名車。