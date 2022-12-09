日本10月中全面開放後，不少台灣民眾立刻下訂機票赴日旅遊，就有一名網友表示，自己訂到一張松山機場飛羽田機場的機票，還只要2000元，一看明細後傻眼，質疑自己被詐騙，然而真相曝光卻相當尷尬。

網友在PTT八卦版PO文「松山飛東京羽田是詐騙嗎」，他表示，隨著台灣全面解封，自己也打算訂張機票飛日本玩，在第三方APP比價後，發現松山飛東京羽田的機票只要2253元，還包含行李運送費用，立刻手刀下單，買下全家老小一共8+1來回機票，花了5萬多元，隔天還去公司跟同事炫耀。

原PO在第三方APP訂了2000多元的「松山飛羽田」機票，事後才發現竟是日本松山市的松山機場，氣得立刻退票，發文卻被酸不會看機場代號。(圖／PTT)

原PO事後收到明細後覺得奇怪，一查才發現他訂到的竟然是日本的松山市松山機場飛東京羽田的「國內線」機票，讓他氣得立刻辦理退票，更稱光手續費就被扣了2萬，不知道能拿回多少，呼籲大家要小心這種存心詐騙的第三方APP。

然而文章PO出後方向卻一面倒，鄉民們紛紛狠酸原PO：「訂機票要看機場代號不是常識嗎？」、「代碼完全不一樣耶」、「這應該要PO笨版吧」、「借轉joke版」、「坦白說這完全是你自己犯蠢」，原PO也回應「以後買機票知道要先看機場代號了」、「台灣松山機場快改名啊跟日本松山機場同名要幹嘛」。