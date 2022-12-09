在與俄羅斯進行換囚後，美國總統拜登今天對全國發表演說，宣布女籃明星格林納已經獲釋，並感謝阿拉伯聯合大公國促成換囚，但前美軍陸戰隊員惠蘭未在美俄換囚協議中。

法新社報導，美國女籃明星格林納（Brittney Griner）從俄羅斯監獄獲釋後，今天正在回家路上。莫斯科則證實以格林納換回俄國軍火販子、在美國服25年徒刑的布特（Viktor Bout）。

拜登（Joe Biden）稱「她平安無事，在飛機上，正在回家的路上」，還說已跟格林納談過話，而她在歷經「恐怖折磨」後，現在「心情很好」。

另一名被拘留在俄國的美國人惠蘭（Paul Whelan）未能納入這次換囚協議，拜登承諾會繼續嘗試讓他獲釋。惠蘭是前美軍陸戰隊員，2018年在俄國被捕，並被控間諜罪名。

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。

拜登表示，格林納遭「不公正拘留」、被關在俄國流放地（penal colony）後，需要時間從「不必要的創傷」中康復。

拜登在白宮作上述宣布時，格林納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）都在一旁。

雪瑞兒說自己心情激動，並形容妻子被囚的苦難是她「人生中最黑暗的時刻之一」。

拜登還公開感謝阿拉伯聯合大公國協助「促成」格林納獲釋，阿聯則與沙烏地阿拉伯發布聯合聲明說，是這兩個阿拉伯國家的領導人「努力調解」的成果。

聲明提到，格林納與布特搭乘私人飛機飛往阿布達比（Abu Dhabi），在阿聯與沙烏地人員在場的情況下進行換囚。

拜登說，預期格林納24小時內就會回到美國。（譯者：楊昭彥）1111209