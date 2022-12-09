美國國會今天通過重大法案，讓同性婚姻獲得聯邦法律的保障，總統拜登（Joe Biden）已宣示會迅速簽署法案，使其生效。

法新社報導，聯邦眾議院今天表決時，除了占多數的民主黨議員全數支持外，還有39名共和黨員同意通過，現場傳出響亮歡呼聲。

聯邦參議院不到10天前剛通過這項法案。

即將卸任的民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在表決前不久說：「議會今天自豪地與自由的力量站在一起。」

保守派主導的聯邦最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）憲法保障墮胎權的歷史性裁決，促使兩黨議員加速行動，以防最高法院如某些人害怕的那樣，推翻同性婚姻權。

眾院稍早已通過類似法案，但與參院版本有些微差異，因此今天需要再次表決。

拜登把婚姻平權列為自己的立法優先要務之一，他曾表示會「立即且自豪地」簽署這項法案。（譯者：楊昭彥）1111209