【愛傳媒蔡詩萍專欄】女兒，我們是桃園出身的台北人，但為爺爺奶奶仍居住的桃園市推薦圖書館，也是很合理的啊！

雖然已經是新台北女孩了，但這位桃園的孫女、桃園的女兒，蔡中泠還是陪著他老爸，在桃園市立圖書館新總館，內外、上下，逛了好大一圈，然後，拍了這支推薦閱讀，介紹圖書館樓層的影片。

政治有顏色，選舉是一時，但認真的建設卻是全桃園人的共同資產。桃園市立圖書館新館真是漂亮的建築，期待它表裡一致，內外兼修，吸引更多人走近它，也走進它！

在圖書館裡，我推薦了桃園最具代表性作家鍾肇政的《台灣人三部曲》，時光悠悠，台灣人精神不死，大河小說，寫出了鍾老的堅持，寫出來台灣人的昂揚。

我當然也自薦了為外省大兵父親寫的《我父親》，他那一代，渾身都是故事，悲愴淒涼但結局還好算幸福。我父親娶了客家母親，生了我，我娶了宜蘭妻子，又生了台北女兒，我們家族的故事，是台灣移民社會故事的縮影。

我的台北女兒中泠，瀟灑的推薦了海明威的《老人與海》。

讓我們一起閱讀吧，讓我們一起走進圖書館逛逛吧！不止閱讀，也能眺望世界，也能坐下來欣賞彼此。

作者為知名作家

照片來源：桃園市立圖書館影片截圖。

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