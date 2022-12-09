今晨平地低溫已見到13度，這還不是最冷的，入冬首波冷氣團下周報到，低溫下探12度。氣象專家吳德榮指出，這個周末菲律賓東方海域有一熱帶擾動發展，有沒有成颱可能？尚待觀察！

受「輻射冷卻」影響，中南部今晨氣溫偏低，全台平地低溫分別出現在雲林虎尾13.2度、南投竹山13.4度、嘉義市13.4度。今晨迎風面雲層較厚，中央氣象局針對基隆北海岸、東北角、宜蘭發布大雨特報。

今、明兩天東北季風略增強，北台灣有局部雨，花東偶有短暫雨，中南部晴時多雲、日夜溫差大。今各地氣溫：北部16至21度、中部14至28度、南部15至29度、東部15至28度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，東北季風續強至下周，下周三、四冷空氣南下，有不小機率成為入冬以來首波「大陸冷氣團」，屆時北台灣平地最低溫下探12度。

另菲律賓東方海面一熱帶擾動發展，時間點落在本周末，會不會變成颱風仍待觀察，不過模式顯示，其路徑會在呂宋島東方向北轉東北大迴轉，無侵台疑慮。