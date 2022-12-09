氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今(9日)晨中南部有強「輻射冷卻」 帶來低溫，截至6：23全台平地最低氣溫依序為，南投(中寮鄉)僅11.7度，今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多。

吳德榮表示，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(9、10日)兩天「東北季風」略增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；今日各地區平地氣溫：北部16至21度，中部12至28度，南部13至29度，東部15至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日、一(11、12日) 「東北季風」續增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下週二(13日)「東北季風」略減弱，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲模式模擬顯示，下週三、四(14、15日)比前2波略強的冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫約可降至12度；仍有「不確定性」，應密切觀察模式調整。天氣持續北東雨、中南晴。