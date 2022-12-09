遠傳電信企業及國際事業群執行副總經理曾詩淵、產品服務管理處副總經理李鑑政等人，涉嫌於2019年間涉以假交易、真放貸的「過水交易」手法，非法將遠傳子公司新世紀資通的資金貸給數家廠商，導致新世紀資通公司呆帳損失近2000萬元，連帶造成遠傳損失，涉嫌《證券交易法》非常規交易、違法貸與資金等罪。台北地檢署8日指揮調查局台中市、台北市、新北市調查處及北機站兵分24路搜索、約談曾男及廠商共13人到案。檢察官複訊後，諭令曾男20萬元交保、李男15萬元交保，其餘8名被告各以3萬元至15萬元交保。

檢調查出，曾詩淵、李鑑政等人從2019年間起，以10多項工程類別的假交易、非法將遠傳子公司新世紀資通的資金貸與數家廠商，利用虛構的承攬契約，以此名目借款給廠商，並從中收取佣金、借款利息。

曾男等人以這種假交易、真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸與數家廠商業者，致使公司承擔未能順利收款的高風險交易。由於這些非法交易，因廠商無法如期還款，導致遠傳及新世紀資通公司遭受重大損害，檢調初步估計新世紀資通公司因無法收回廠商貸款，造成呆帳損失金額高達2000萬元。