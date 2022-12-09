桃園市長鄭文燦在臉書表態支持副總統賴清德參選民進黨主席，國民黨台南市議員謝龍介表示，從鄭文燦的臉書來看，應該是南流跟北流整合了；他也認為，賴清德早晚必有一戰，等著總統提名時候再戰，或者現在民進黨敗選混亂的時候，挺身而出。

謝龍介8日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，賴清德早晚必有一戰，也許等到總統提名時再戰，或者是像現在民進黨敗選混亂時，挺身而出。

謝龍介認為，從鄭文燦的臉書來看，應該是南流跟北流有所整合，再來就要看其他派系。賴清德如果只是單純拿下黨主席，在黨的共治下，中常會是否會影響到將來總統的提名，可以再觀察一下。也就是說，賴清德如果黨主席不選擇一戰，在總統提名時，也還是一樣要戰。

謝龍介認為，賴清德參選黨主席打電話跟蔡英文報備，蔡英文一定回答說，你找陳菊問問看。因為2019年那一次，賴清德先去找陳菊，表態要參加總統大選的初選，他說有得到陳菊的支持。結果後來賴清德被技術杯葛而卡住。

另外，謝龍介也指出，民進黨郭國文參加2019年3月16日台南第二選區立委補選時，賴清德為其輔選。立委補選結束以後，蔡英文出國訪問，賴清德去登記參加總統初選，其實有一點點違背倫理，因為當時賴清德是蔡英文的行政院長，蔡英文做不好，怎會變成賴清德挑戰蔡英文，有點正當性不足。

謝龍介接著表示，當時獨派友人要蔡英文不要再選了，而且有事先要求賴清德出來救這個黨。他也爆料稱，在蔡英文論文爆發之前，就有人已經在傳這件事，當時如果賴清德打論文事件，蔡英文恐怕就掛了。