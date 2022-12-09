油價上漲為沙烏地阿拉伯帶來可觀的石油收入，官方數據顯示，沙國今年有270億美元預算盈餘，寫下近十年來首見。

根據沙國財政部最新報告顯示，今年的預算盈餘達1,020億里亞爾（約270億美元），占沙國國內生產毛額（GDP）的2.6％。今年的總收入估計達1.234兆里亞爾，總支出為1.132里亞爾。

沙國同時批准明年的預算1.114兆里亞爾，預估明年同樣能創造預算盈餘，金額為160億里亞爾。經濟學家預估，油價必須在每桶75至80美元之間，沙國才能維持預算平衡。