知名行腳節目主持人廖科溢日前閃電宣布和女主播秦綾謙再婚，原是備受祝福的甜蜜喜訊。豈料，近日陸續出現前女友A小姐、B女、C女、V女、S女以及電視台女主管等多名女子，出面爆料他是時間管理大師。讓過往形象崩盤。昨(8)日，吳宗憲出席直播活動時，針對此事也做出回應:「廖科溢你身體真好，枕頭山你也上了。」

身為演藝圈「公道伯」的吳宗憲昨(8日)出席直播活動時，被問到廖科溢話題，回應表示：「廖科溢帥啊！人帥真好，人醜吃草，他體力真好，年輕人上山下海之外，枕頭山也上了。」此外，更點名資深狗仔葛斯齊可以去接廖科溢的節目，指出：「我覺得葛斯齊口條很好，可以去接廖科溢的缺，我猜他可能要被電視台封殺了。」

另一方面，吳宗憲也建議廖科溢，提到：「像我一直沒出事的原因，我才是藝能界的清流，我不敢做壞事的原因？我要讓我的孩子在外面說，我的爸爸是吳宗憲，你以為我們不想要七八個媽？我們很想。」

事實上，此前吳宗憲表示有和汪小菲聊過40分鐘的電話，在當天的活動中，他再次被問及此事，他勸汪小菲該放下了，指出：「在婚姻裡面，已經過去就讓它過去，不能祝福也不要詛咒。」