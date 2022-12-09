通膨時代來臨，不少人抱怨東西變很貴。一名網友好奇詢問，過去為了省錢每餐會壓在100元以內，但現在光吃早餐就要破百，午餐和晚餐就更不用說了，引起網友熱烈討論，不少人吐槽說，如果真的有心，在台北生活也能每餐控制在100元以內，只要早餐找傳統早餐店，午餐和晚餐仔細找會有便宜的便當店，或是可用外送平台尋找買一送一的選項，午、晚餐一起訂，輕鬆省錢。

一名網友近日在PTT上發文表示，每天點外送真的很燒錢，突然想起過去為了省錢，會把每餐的平均消費壓在百元以內，但現在光吃早餐就要超過100元了，午餐或晚餐買個普通便當，隨便也都是破百，現在還有沒有人可以把每餐控制在100元。

貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，原PO到底怎麼吃的？早餐要吃到破百應該吃的很好。「早餐你到底怎麼吃可以吃超過100元的」、「早餐100以上也不簡單」、「早餐100吃太好了吧」、「早餐100蠻好的欸，是吃什麼？」

另有網友則說，每餐控制在100元以內，其實沒有想像中的困難，就連在物價高的台北也可以達成目標。「台北市某連鎖便當店，只有4個品項超過100元，其他都只要80至90元，東西有變貴沒錯，但吃100元以內並不困難」、「就算在台北也完全可以好嗎」、「台北市都找得到一堆60元便當了，你沒努力找吧！」另也有省錢達人說，外送平台上時不時會祭出買一送一的優惠，午餐和晚餐一起訂餐，也是省錢的辦法之一。

不過也有網友哀嚎說，外食族要每餐都控制在百元以內，然後又要營養均衡，真的不太容易，「物價漲那麼多，100塊以內真的是虐待自己」、「外食族想吃的健康又營養，然後還要控制在百元以內很難，只能自己煮。」