葡萄牙天王C.羅納多（Cristiano Ronaldo）小組賽第3輪因不滿提前被換下，傳出對著總教練桑托斯（Fernando Santos）大聲叫囂，也是他16強坐冷板凳的主因。而根據葡萄牙媒體《紀錄報》指出，C羅當時知道自己不會先發出賽後，甚至想收拾行囊離開卡達，提前結束世界盃之旅。

報導指出，C羅得知自己不在先發名單後非常不開心，和總教練發生了激烈的言語衝突，還威脅要直接離開葡萄牙國家隊，不過C羅幾經思考後，明白目前球隊的狀況，他也改變了離隊的主意，C羅認為這是他獲得生涯首次世界盃冠軍的最佳機會。

但不久之後葡萄牙足協立刻發文澄清，表示C羅從未在世界盃期間威脅要離開國家隊，「C羅每天都在為國家服務，努力創造出獨一無二的紀錄，證明他對國家無庸置疑的付出，全隊上下打從第一天起就投入在這支隊伍，並期望能取得隊史最好的世界盃成績。」

葡萄牙在世界盃隊史最佳成績是1966年的季軍，而8強他們將對上非洲代表摩洛哥，葡萄牙的贏面可以說非常大，C羅有很好的機會能夠捧起世界盃冠軍。