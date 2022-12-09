民進黨台北市第三選舉區（中山、北松山）立委補選引爆藍綠大戰，民進黨前立委謝欣霓昨（8）日點名嗆國民黨台北市議員徐巧芯，要「藍營打手」們攻擊她前先做一下功課，在徐未長大前，她就不在政治圈了，並喊要國民黨立委候選人王鴻薇好好解釋黨內黑道爭議。但此文僅限謝好友可留言，讓徐相當傻眼，在自己臉書發文質疑：「為某（為什麼），謝欣霓點名我，卻關閉留言，讓我發表意見不好嗎？」大批網友則笑翻，認為這是一種「嚇跑」的表現。

謝欣霓昨日上午9時54分在臉書發文道：「敬告藍軍的打手們，攻擊我之前請做一下功課。在徐巧芯未長大前，我就不在政治圈了。我生性痛惡雙標，我比任何人更厭惡現在的民進黨被嚴重滲透……王鴻薇既然要用黑道議題打選戰，就該好好說明自己黨籍黑道該如何處理？」

由於謝欣霓這篇文章僅限其好友可留言，徐巧芯於上午10時14分在自己的臉書發文回應：「為某（為什麼），謝欣霓點名我，卻關閉留言，讓我發表意見不好嗎？」諷刺意味十足。

徐巧芯的文章獲得約2萬人按讚、2000則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「民進黨到底有多怕徐巧芯？」「嚇都嚇壞了……敢點名已經很搏命演出！」「點名後突然發現後悔的概念」、「開戰後瞬間嚇跑的概念」、「怕妳戰力太強，還沒想到如何回覆妳吧」、「這就叫引戰又怯戰」、「妳真的很調皮耶！可愛！」