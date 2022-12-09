高姓民眾因債務糾紛，今年8月被柯姓、沈姓2名債主騙上車，2人將車門、車窗上鎖，取走高的證件及手機後，開車在北市文山區繞行，期間打電話向高的親友討債，高被囚禁在車上1小時後，因車子在停等紅燈時，巡邏員警路過，高用手猛打車窗向員警求援才獲救。台北地檢署依妨害自由罪起訴柯、沈2人。

起訴指出，柯、沈2人與高姓民眾有債務糾紛，今年8月31日下午1時20分，坐在車子副駕駛座的柯男，先誘高進入車子後座，沈男隨即進入駕駛座，2人將車門及車窗上鎖，再取走高的身分證、健保卡等證件及手機，讓高無法下車。

柯、沈在車上要求高還錢，因高表示沒錢，柯拿高手機打電話給高的兒子、友人及胞姊討債，2人因一再催討無著，即開車在北市文山區一帶繞行，2人一面要高還錢，並刪除打給高的親友討債的通話紀錄。

當天下午2時30分，車子停等紅燈時，正好有巡邏員警路過，高見狀隨即猛打車窗向員警求援，員警聽聞異聲，立即攔車當場盤查柯、沈，並在柯的身上找到高的證件及手機，事後高報警提告。