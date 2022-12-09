東科-KY(5225)執行董事張東益指出，今年上半年還在缺料，但現在已經恢復，毛利率第3季逐步恢復，今年營運會創歷史新高；今年取得機種都比去年多，2023年訂單能見度增加，此外，IC缺料問題、塑膠等原物料價格都回穩，有信心明年毛利率回到疫情前水準，2023年成長樂觀看待。

東科-KY第3季收100.89億元，毛利率10.5％，營業利益2.29億元，稅後淨利3.1億元，每股盈餘5.09元。其中，第3季毛利率提升到13.6％，主要上半年還有缺料問題，在第3季已經漸漸恢復。

前3季在各產品營收占比方面，家用音訊(主要為soundbar)占比67.6％、個人音訊（無線喇叭、智慧音響及耳機）占比17.9％、喇叭單體占比2.9％、穿戴式音訊占比4.2％、聲學模組占比0.2％、模具占比0.4％、其他占比6.8％。銷售客戶方面，韓系占比42.3％、歐美系占比22.9％、日系27.4％、陸系3.4％、其他4％。

第3季為公司傳統旺季，主要也是消費性電子的旺季，也是今年7到9月營收連續創高原因，接下來會逐步進入淡季，尤其第1季有農曆年因素，會是每年的谷底，第2季開此逐步加溫。

對於毛利率部分，公司指出，上半年缺工缺料，又缺IC，成本大幅上揚，但第3季後都在改善，第3季毛利率13.6％還沒回到疫情前水準，第4季營收雖然不會比第3季高，但毛利率會增加，對獲利有所幫助，2023年缺料及漲價問題改善，毛利率還會優於今年。

根據Globenewswire報告指出，2020年全球家庭劇院市場規模為150億美元，超過40％的美國家庭擁有家庭劇院系統，歐洲地區為全球第二大家庭劇院銷售市場，亞洲為成長動力最強的發展地區，其中約25％的美國電視使用者購置Soundbar，而全球前四大電視品牌有三大為東科的主要客戶。由於消費者對於高品質聲音及智慧影音裝置的升級需求，是推動公司成長的主要來源，另外，東科在Sony與Marshall的市占率持續增加，以及大陸與歐洲的新客戶訂單，公司預期2023年成長是可以期待。