金管會公布最新信用卡業務概況，受惠百貨周年慶檔期及邊境正式解封2大因素帶動，2022年10月簽帳金額約2927億元、年增達18.41％，續創今年第三高及同期新高，使前10月累計達2.83兆元、年增達12.3％，續創同期新高、成長幅度為近12年同期高點。

金管會統計，10月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5485萬張，月增0.4％、年增5.2％，總有效卡數約3492萬張，月增0.52％、年增5.05％。循環信用額度約1029億元，月增0.78％、年增2.69％，簽帳金額約2927億元，月增3.76％、年增達18.41％。

銀行局副局長林志吉分析，10月簽帳金額續「雙升」，續創今年第三高及同期新高，主要有2大因素。首先，時序適逢百貨周年慶檔期，相關消費需求推升信用卡簽帳金額。同時，台灣邊境於10月中正式解封，帶動海外旅遊相關消費動能恢復。

累計前10月信用卡簽帳金額達2兆8307億元，年增達3100億元或12.3％，續創同期新高，成長幅度為2010年13.2％以來近12年同期高點。展望後市，隨著邊境解封及年底消費旺季到來，今年信用卡簽帳金額將有望突破2019年的3兆2227億元新高紀錄。

電支業務的儲值卡方面，截至10月底總流通卡數約1.56億張，月增0.01％、年增8.02％。10月消費總卡數1242萬張，月增54萬張或4.35％、年增33萬張或2.73％，消費總金額62.2億元，月增4.2億元或7.24％、年增1.6億元或2.64％。

電支帳戶截至10月底總使用人數約2077萬人，月增3.95％、年增達36.38％。代收實質交易金額115.8億元，月增8.94％、年增達35.28％。辦理國內外小額匯兌金額116.5億元，月增2.01％、年增達84.63％，收受儲值款項金額251.9億元，月增3.88％、年增達57.14％。