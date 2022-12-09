金管會為鼓勵金融業協助企業淨零轉型，與行政院環保署、經濟部、交通部、內政部共同公布「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵企業自願揭露營運主要經濟活動符合指引情形，並鼓勵金融機構參考指引進行投融資評估、積極與企業議合，使企業符合綠色金融優惠門檻。

金管會指出，「永續經濟活動認定參考指引」初步針對金融業投融資最多的產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業的16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續的認定參考指引。

金管會強調，指引目的為提供企業規畫減碳轉型、朝永續發展參考，目前未涵蓋國內所有產業及經濟活動，亦非所有產業及經濟活動皆適用指引認定方法，如企業從事經濟活動不適用指引目前所列的一般及前瞻經濟活動，不代表該企業不符合永續。

副主委蕭翠玲說明，「永續經濟活動認定參考指引」先就「氣候變遷減緩」環境目的訂定「具實質貢獻之技術篩選標準」，並對氣候變遷調適、水資源保護等其他環境目的，以及社會保障「未造成重大危害」為原則。

蕭翠玲指出，推動初期先以上市櫃公司為主，鼓勵在永續報告書、年報或公司網站等自願揭露營運主要經濟活動或專案項目「適用」與「符合」指引情形、有無具體改善或轉型計畫，以及判斷其主要經濟活動永續程度。

為發揮金融影響力、引導產業淨零轉型，金管會鼓勵金融機構投融資或金融商品有對外標示「綠色」、「ESG」或「永續」等概念者，可參考「永續經濟活動認定參考指引」進行投融資評估及決策、商品設計及與企業議合，協助企業朝永續發展及減碳轉型。