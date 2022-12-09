工作天數恢復正常，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)11月合併營收同步回升，其中國巨11月合併營收100.03億元，月增2%，禾伸堂11月合併營收12.07億元，月增6.36%。

儘管標準型產品庫存及終端需求仍在持續調整中，但中國廠區工作天數已回復正常，且利基型產品的訂單則維持穩健動能，國巨11月合併營收為100.03億元，月增2%，年增12.9%；累計前11月合併營收為1120.68億元，較去年同期增加14%。

禾伸堂自結11月合併營收約12.07億元，月增6.36%，年減9.97%；累計前11月合併營收約141.37億元，較去年同期減少9.28%。

國巨表示，目前全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，公司營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。