櫃檯買賣中心審議通過綠茵生技公司(6846)上櫃案。

綠茵生技公司主係從事保健食品配方及其原料之研發、製造及銷售，董事長為吳嘉峰，推薦證券商係福邦證券、凱基證券及中國信託證券，申請時資本額2億4413萬3000元；綠茵生技公司110年合併營業收入為6億9376萬7000元，稅後盈餘為1億3277萬5000元，每股盈餘為5.21元；111年前3季合併營業收入為5億292萬1000元，稅後盈餘為1億1309萬8000元，每股盈餘為4.57元。