今年的年度代表字為「漲」，消息一出立刻引發許多民眾共鳴。國民黨文傳會主委洪孟楷列出2016年民進黨執政以來的年度代表字，發現都是負面用詞，「苦、茫、翻、亂、漲」這些都是人民真實感受，洪孟楷怒轟民進黨政府若還是自我感覺良好，「苦茫翻亂漲」就是歷史定位。

洪孟楷昨(8)日在臉書指出，今年年度代表字「漲」字出爐，代表萬物皆漲、民眾叫苦連天。他列出從2016年民進黨執政以來，年度代表字都是負面用詞，洪孟楷表示，扣除過去兩年全球疫情鎖國，「苦、茫、翻、亂、漲」這些都是人民真實感受，民進黨政府還要再自我感覺良好，內閣持續不動如山、好官我自為之嗎？洪孟楷說若再自我感覺良好，民進黨執政這幾年，讓人民「苦茫翻亂漲」就是歷史定位。

此外，洪孟楷提到，除了今年代表字第一名「漲」以外，第二到五名分別是「撐」、「騙」、「假」、「望」， 大家都是認為萬物齊漲，所以「撐」也是苦撐；詐騙太多，所以騙與假可以說是詐騙橫行，也能說是假論文、假學歷滿天飛。至於第五名和第六名的望與盼，是否代表人民覺得生活太苦了，盼望來年好一點？想要脫離現實、寄望明年，洪孟楷諷刺表示，但如果執政者自我感覺良好，改變永遠遙遙無期。

洪孟楷表示，九合一選舉結果出爐至今，只看到內政部長身體因素請辭獲准，但其他高官不動如山，「這就是回應民意的方式？」而總統蔡英文已經近兩年沒有記者會面對媒體及民眾的詢問，永遠只看到文青式的稿件、沒溫度的讀稿，執政六年多都是讓國人在負面代表字下生活，真的好意思說台灣安居樂業？