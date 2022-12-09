北市東區深夜驚傳槍擊。一名劉姓男子懷疑女友有新歡，一氣之下昨晚10時許與找來友人前往南京東路五段一棟民宅內找疑似為新歡的男子理論，當場連開3槍打傷對方大腿後逃逸，警方獲報後追捕到中和烘爐地山區，未料劉男竟然對警方開槍，雙方互相駁火，劉男當場遭頭部中彈倒地，送醫急救仍命危。目前全案正由警方偵辦。

遭打傷的男子，經送醫後目前並無大礙。在現場陪同劉男的同夥見到劉男中彈倒地，立刻向警方投降，現場並起獲3把手槍，警方正追查張男幫派背景及槍枝來源。