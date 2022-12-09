北市槍擊！醋男闖民宅轟小王3槍 烘爐地與警駁火頭部中彈命危 07:582022/12/09 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醋男闖北市松山區民宅轟小王3槍，逃往烘爐地山區與警駁火頭部中彈命危。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市東區深夜驚傳槍擊。一名劉姓男子懷疑女友有新歡，一氣之下昨晚10時許與找來友人前往南京東路五段一棟民宅內找疑似為新歡的男子理論，當場連開3槍打傷對方大腿後逃逸，警方獲報後追捕到中和烘爐地山區，未料劉男竟然對警方開槍，雙方互相駁火，劉男當場遭頭部中彈倒地，送醫急救仍命危。目前全案正由警方偵辦。 遭打傷的男子，經送醫後目前並無大礙。在現場陪同劉男的同夥見到劉男中彈倒地，立刻向警方投降，現場並起獲3把手槍，警方正追查張男幫派背景及槍枝來源。 #劉男 #駁火 #頭部中彈 #命危 #打傷 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。