國民黨台北市議員當選人詹為元。（圖／取自詹為元臉書）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農昨（8）日舉行首場政策發表會，面對媒體追問2025非核家園會達成嗎，他回嗆：「我還以為在跟她（指國民黨參選人王鴻薇）的發言人對話」而這已是吳第二度嗆記者。國民黨台北市議員當選人詹為元彙整吳的「3大技能」，包括耍帥、來來來、嗆記者，質疑：「這樣只會耍帥但傲慢無理又草包的人，真的要讓他當我們的立法委員嗎？」大批網友則直言：「哪裡帥了？」「他一點都不帥」。

詹為元昨日在臉書發文，驚呼「吳怡農好大的官威呀！答不出來就只會嗆記者」，痛批吳怡農參選短短一個禮拜，已經對記者嗆聲2次了。媒體是第四權，本來就有監督以及提問的權利，如果答不出來或不想回答，你大可以用其他答案來回應，但吳不是，他只會指責記者，甚至對於一個中立的媒體亂貼標籤，直指對方是王鴻薇陣營的發言人。

面對吳怡農的言行，詹為元彙整其「3大技能」，包括耍帥、來來來、嗆記者，質疑吳只因答不出問題，就這樣子轉移焦點，「這樣子的人，這樣只會耍帥但傲慢無理又草包的人，真的要讓他當我們的立法委員嗎？」

詹為元奉勸吳怡農，「進廚房就不要怕熱」，政治人物本來就有回答記者問題的義務，被問倒了不可恥，可恥的是被問倒了卻怪罪別人。2025年非核家園到底能不能達成，全台灣的人都知道不可能，是場政府的大騙局，你難道連講真話的勇氣都沒有嗎？

此文獲得破千個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「哪裡帥了？」「他一點都不帥」、「他真沒有很帥，愈看愈討人厭」、「根本沒帥可以耍」、「還有微笑裝可愛」、「已選過一次立委，卻做不到基本的『表定就應準時』」、「真的是謙卑謙卑再謙卑啊」、「耶魯的內涵也不過如此，令人大開眼界」、「草包現形記」。