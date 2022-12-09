夫妻性事不合超痛苦。一名人妻分享，她與老公感情沒問題，但兩人常因為房事而吵架，因為老公非常熱衷於口愛，但她卻很難接受，因此越來越不願意與對方發生親密關係，而老公也為此感到受傷與委屈，讓她不知道該怎麼辦才好，引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻 － 社團討論區》上分享，她與老公的感情不錯，相處上也都很好，美中不足的是，兩人經常因為房事的問題而吵架。原PO坦言，老公大約每2天就會想要滾床單，但是她不知道為何卻越來越不想做。

女網友指出，除了房事次數的問題之外，老公特別喜歡「口愛」的前戲，也熱愛用嘴巴幫她，但是原PO卻不喜歡，因為她覺得很骯髒，而她嘗試與老公溝通也無果，甚至還曾多次為此發脾氣。

女網友也說，兩人的性事不合，讓她越來越想逃離，但老公卻總是很興奮，每天晚上看電視的時候，只要她也跟著坐在沙發上，對方的手就會開始不安份的亂摸，然後就開始說想要，甚至還會每天趕緊洗好澡在床上等著原PO，讓她越來越覺得壓力很大。

貼文引起網友討論，兩派人馬吵翻，有些人認為房事是你情我願，你不想做，對方若愛你、尊重你就要忍耐；但也有人認為，性事不合，溝通也無果，雙方都很痛苦，不如考慮離婚。不過，也有網友坦言，沒有十全十美的婚姻，兩人感情沒有問題，不如靜下心好好談一談，看看要怎麼去磨合。