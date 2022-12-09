沙烏地阿拉伯王國與中國簽署了數位經濟領域合作的戰略夥伴關係，這是中國大陸領導人習近平目前對沙烏地阿拉伯王國正式訪問框架的一部分。

據國營沙烏地新聞社（SPA）9日報導，週四該協議由通信和信息技術部部長薩瓦哈（Abdullah bin Amer Al-Sawaha）和中華人民共和國工業和信息化部部長金壯龍在雙方官員的見證下簽署了協議。

該夥伴關係為兩國之間的合作制定了一個框架，內容涵蓋了數位經濟、通信和資訊技術領域，並促進了新興技術領域的研究和創新發展，此外還將改善通信基礎設施等各個方面，並通過金融技術和電子商務等新興商業模式促進了數位創業的發展。

還包括在人工智能、先進計算和量子電腦技術領域的合作，此外還有機器人和智能設備，以及為工業和商業目的開發其技術和應用的工作。該夥伴關係備忘錄旨在加強中國與沙烏地阿拉伯在當代和瑋未來世代行動通信技術和新興技術領域的合作。

在這一夥伴關係的框架內，雙方還將在數位技術應用和無線電頻譜管理領域進行合作，此外，雙方還將在發展和建設通信和數據中心的本地能力、開發數位平台和雲端計算服務以及擴大海底電纜項目方面進行合作。

沙烏地阿拉伯和中國雙方將通過信息交流和經驗，啟動雙方專家和學者之間的訪問、組織會議、研討會以及舉行工作會議，來落實雙方的合作條款。