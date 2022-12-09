民進黨九合一敗選後，行政院長蘇貞昌指出，執法單位對掃黑、肅槍、反毒的動作一波波，從未停歇。媒體人吳子嘉認為，當蘇貞昌大肆掃黑，副總統賴清德即使選上民進黨主席，也沒有用，因接下來馬上就要辦總統初選，這時蘇貞昌的聲望之高，大家會全部跌破眼鏡。

吳子嘉8日在《關鍵時刻》節目中表示，總統蔡英文最介意、最關切的事，在桃園市長鄭文燦的口中已經講出來。鄭文燦支持賴清德順利當選黨主席、2024的總統人選，並稱會全力協助；他強調，過去大家印象中，鄭文燦類似這種有關2024總統大選的重大發言，一定是經過蔡英文同意以後，才會發言。

不過，吳子嘉認為，鄭文燦如果表態支持賴清德選黨主席，沒有話講，表示這是新潮流所做的共同決議。但鄭文燦現在講的是2024總統大選，表示他完全放棄選2024，也就是新潮流現在支持的人就是賴清德，鄭文燦完全出局。至於這麼重大的事情，但他相信，鄭文燦此事沒有跟蔡英文做過任何溝通跟交代。

吳子嘉認為，民進黨這次敗選的主要責任，就是「反黑金」，蘇貞昌現在開始大刀闊斧。蘇貞昌已經警告民進黨了，民進黨要好好處理黑金的問題，現在整個權力的行政權握在他手上，他要大肆掃黑，當然是腥風血雨狠狠砍。這時賴清德即使選上民進黨主席，也沒有用，因接下來馬上就要辦總統初選，這時蘇貞昌的聲望之高，大家會全部跌破眼鏡。主持人劉寶傑一聽不禁表示，他都嚇出了一身汗了。