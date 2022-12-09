冉姓男子為下藥性侵女網友，網購含有東茛菪鹼成分的藥物後，發揮「神農嘗百草」的精神先自行試用，發現喝下後四肢無力、昏沈藥效可長達1至2小時，即透過交友軟體邀約女網友見面，趁機在飲料下藥，再帶女網友到預定的旅館意圖性侵，幸好冉男2度犯案，女網友都奮力掙脫逃離魔掌。台北地檢署依2個加重強制性交未遂罪起訴冉男。

依據網路資料指出，東莨菪鹼（scopolamine），被號稱是世界上「最毒」的藥物，哥倫比亞毒販稱它為「惡魔的呼吸」，被施藥後短短幾分鐘內就失去反抗能力，包括被性侵、提光銀行帳戶的錢、捐出器官卻毫無記憶。專家說，該藥服用過量會導致失憶、昏迷、心肺功能衰竭，甚至死亡。

起訴指出，冉男今年7月初，在LINE向賣家購買含有咖啡因及東茛菪鹼成分的藥物後，先自行試用了解藥效，發現藥物可以讓人無力、昏沉達1至2小時效用後，覺得效果不錯，遂於8月21日再次購買藥物。

9月15日晚間，冉男邀約在交友軟體認識的女網友，一同至北市大安區某夜店狂歡，並買飲料供女網友飲用，再趁夜店昏暗，拿出裝有藥物的小棕瓶，以滴管將1至2滴藥物加至女網友的飲料內，女網友只喝3口，就開始出現昏沉、無力情況，冉男見藥效發作，即帶對方至事先預定的旅館，但女網友一到房門口，驚覺冉男意圖不軌，極力掙扎欲逃離，雙方在房門口一陣拉扯，女網友趁機逃離。

2天後，冉男故計重施，又帶另名女網友到夜店消費，等她到洗手間之際，又將1至2滴藥物加入她的飲料中，她飲用飲料後即意識不清，冉男再帶她至旅館內，不顧對方強力抵抗，硬是將她壓制在床邊，意圖性侵，由於女網友持續抵抗，並趁機奪門而出，脫離魔掌。

事後，2名女網友向大安分局報案提告，警方循線找到冉男，並扣得冉男購買藥物的對話紀錄、影片，以及裝有藥物的小棕瓶，警方將藥物送鑑驗發現，藥物含有咖啡因及東茛菪鹼成分，依法移送北檢偵辦。