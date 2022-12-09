小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國積極拉攏盟國，共同對中國半導體產業施加限制，最新消息指出，荷蘭可能會在下月頒布相關措施，備受關注的微影設備大廠艾司摩爾，可能會禁止部分成熟製程設備出口至中國，衝擊當地14奈米製程。。

【1】艾司摩爾營運震撼彈！荷擬擴大晶片設備輸中禁令

知情人士指出，尚不明確荷蘭新限制會具體影響艾司摩爾哪些層面，但討論範圍包括禁止對中國銷售可製造14奈米製程晶片的設備等措施。此前市場消息指出，美國希望艾司摩爾將禁售中國的設備範圍從極紫外光（EUV）等級，再擴大至次一級的深紫外光（DUV）設備，可能鎖定當中較先進的浸潤式DUV設備。

【2】晶圓雙雄目標價 雙奔6字頭

半導體庫存調整循環仍在如火如荼進行中，高盛證券調查發現，晶圓代工廠明年上半年的營運谷底可能比預期更深，與摩根大通先前提出觀點相呼應，不過，大哥台積電、二哥聯電產品定價依然穩固，明年下半年將迎來健康反彈，將目標價分別調升到600元與60.2元。

【3】政院拍板 新建物屋頂應設太陽光電

衝刺淨零碳排，行政院會8日通過「再生能源發展條例」修正草案，包含未來新建築物屋頂應設置太陽光電，離岸風電設置範圍也擴大，不再限於領海。經濟部說，希望爭取列為本會期優先法案，惟上路時間仍待討論。

【4】美債息倒掛逾40年最慘 鮑爾衰退來了！

美國10年期與2年期公債殖利率差距逾80個基點，倒掛幅度達1980年代以來最嚴重的程度，這個顯著指標指出，「鮑爾衰退」即將來臨。有女股神之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）表示，聯準會（Fed）「犯下嚴重錯誤」，忽視這項經濟衰退警訊。

【5】聯準會恐被迫至少升息至5％

根據跨國風險管理公司韋萊韜悅（WTW）發布最新調查，基於通膨壓力沉重與就業市場緊繃，明（2023）年美國薪資成長將達4.6％，創下15年最高紀錄。基於薪資快速增長將使美國更難擺脫通膨怪獸，瑞銀警告聯準會（Fed）可能被迫將聯邦基金利率升高到5％之上。顯示聯準會升息之路還很漫長。