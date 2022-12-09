大陸《證券時報》9日報導，澳門特別行政區政府月8日晚發布公告，12月9日零時起調整入境人士的防疫措施，取消入境人士的落地核酸檢測、入境後的核酸檢測和快篩措施。

澳門衛生局根據澳門第2／2004號法律《傳染病防治法》第3條、第10條及第14條的規定作出第629／A／SS／2022號公告及第630A／SS／2022號公告，自2022年12月9日零時起，取消入境人士的落地核酸檢測、入境後的核酸檢測和快篩措施。經調整後對入境人士的防疫措施如下：

一、當天或過去5天內沒有中國大陸高風險區旅居史之人士的入境措施：(1) 由中國大陸（除廣東省珠海市外）直接來澳，於登機、登船時，須持採樣日後48小時內核酸檢測陰性證明；(2) 經廣東省珠海市來澳，入境時須持採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明。

二、由香港特別行政區，台灣和外國入境澳門及當天或過去5天內具中國大陸高風險區旅居史之人士，解除醫學觀察後的措施，由原先的3天澳門健康碼為「紅碼」，改為3天「黃碼」，並於最後1天進行核酸檢測，結果為陰性後轉為「綠碼」。