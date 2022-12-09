知名行腳節目主持人廖科溢去年結束9年婚姻，近日閃電再婚主播秦綾謙，沒想到跑出許多過往女友爆料他始亂終棄，網上也罵聲不斷。對此，編劇柯志遠先前被點名是林青霞的恩人，昨(9日)發文力挺廖科溢，直言：「他真的不會害人，你們高抬貴手吧！」，部分PTT網友也覺得其實廖科溢的例子在現代社會很常見，或許是之前形象太良好，才導致現在被砲轟。

先前林青霞投稿時透露，早年在台灣獲得金馬獎影后後不久，有位記者私下將不慎拍到她走光的底片交給她，令林青霞驚訝又感恩，後來媒體起底她的恩人就是資深媒體人、影評人柯志遠，坦言沒想過林青霞還記得這件事，對大明星的念舊感到很暖心。

編劇柯志遠聲援廖科溢。（圖／翻攝自柯志遠臉書）

近日見廖科溢陷入緋聞風暴，柯志遠昨無奈發文，表示：「他真的沒有那麼複雜，一個任勞任怨認真做事的年輕人，謙卑有禮到有點笨的孩子（只是看起來聰明），他真的不會害人，你們高抬貴手吧！」並回應朋友留言說：「一臉聰明相，其實憨憨傻傻的，這樣的笨孩子哪可能耍心機去害人？唉」、「我看著他一步一步走過來的，當初辦公室在上下樓層」。

網友好奇廖科溢行為是否算是正常。（圖／翻攝自PTT）

而PTT網友也有人在八卦版以「只有我覺得廖科溢很正常嗎？」為題發文，詢問大家的意見，有人回應：「其實追根究底就是形象跟現實差異太大。」並指出若看到單身球星劈腿或科技高階主管偷吃，大家可能會覺得還好，但廖科溢的節目走知性文青風，「也就是，他的成功，很大一部分是吃人設」，隨之而來的落差感，才引來網友討論，廖科溢的行為或許不對，但也沒到犯罪，頂多就是因為跟人設有衝突才被批評，其他網友回：「你拿幼幼台的哥哥姐姐比喻會不會直白點」、「我媽媽以前超愛看他的節目」、「劈腿還借錢不還，真的不行...」、「都是在世間打滾的，就不要再用『道德』這種自欺欺人的說詞了」。