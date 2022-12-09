金鐘廖科溢宣布和女主播秦綾謙再婚後，遭多名前女友接連爆料醜聞，眼見風波難以平息，讓他發聲明道歉認了婚內出軌，強調「有了把柄在外遇對象手上」，綜藝天王吳宗憲昨(8日)出席活動對此事發表見解時，強調自己是「藝能界清流」，讓死對頭陳沂忍不住嘲諷：「老是忘記自己過去」。

吳宗憲昨(8日)出席直播活動時，被問到廖科溢話題時，他表示：「廖科溢帥啊！人帥真好，人醜吃草，他體力真好，年輕人上山下海之外，枕頭山也上了」，對於被問及是否羨慕廖科溢？他強調

自己條件更好，為什麼要羨慕他？隨後強調入行多年沒出事，在於自己是藝能界清流，至於不敢做壞事的原因，因為要讓孩子在外面說爸爸是吳宗憲，接著幽默表：「你以為我們不想要七八個媽？我們很想。」

對於吳宗憲回應，陳沂忍不住開酸：「我不知道憲憲對自己到底有什麼誤會？不是應該以偷吃界大前輩的身分，跟廖科溢喊話說，外遇沒什麼，反正洗一洗還是新的嗎」，接著強調：「其實我很擔心憲憲會不會得了老人痴呆？因為這幾年他老是忘記自己的過去」。

對此，網友紛紛回應：「台灣綜藝圈看不到其他國家車尾燈，真的不意外」、「他的意思大概是他都打點得很好」、「很納悶怎麼能如此大言不慚」、「以法院認證前科來說的確是資深前輩」、「真以為全台觀眾一起失憶了嗎」、「經典的月亮代表我的心，難道他忘記了嗎？還是害怕想起來」。