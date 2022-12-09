行腳節目主持人廖科溢近日被多名女子出面指控，指出他不只劈腿、墮胎，甚至還欠下80萬債務。對此，廖科溢昨(8)日於臉書上曬出長文回應，承認確實有外遇行為，但也強調「有了把柄在外遇對象手上」。對此，知名高毓璘不忍了開嗆：「白眼翻到後腦勺。」無法苟同廖科溢觀點。

昨日，廖科溢在臉書曬出長文回應近日劈腿風波。認了有外遇行為，也強調有把柄而被外遇對象逼迫離婚及情緒勒索，不得不過著「被控制的人生。」更認為：「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退。」在文末，坦言遇到秦綾謙後，覺得尋覓到值得他義無反顧且契合的真愛，決定再次投入婚姻。表示：「就算有人會跳腳，但也不想龜縮下去。」直言要擺脫被控制的人生。此番說法讓知名律師李怡貞看了相當驚訝，怒而在臉書上發文。

李怡貞指出：「因為外遇而離婚以後再與非外遇對象結婚，外遇的對象就變成箝制情勒等罪大惡極的存在了？！」不敢苟同廖科溢觀點。示警廣大女性群體不要「知三當三」，更不能義無反顧愛下去。

女主播高毓璘也在留言區表示：「看到他寫女方應該為『破壞家庭』付出代價，就白眼翻到後腦勺。」讓李怡貞回應：「看他的文章，傻的說加油，聰明的根本看不下去。」引發網友熱烈回應，表示：「男方明明才是破壞家庭的始作俑者」、「以後外遇的男人有新的脫罪說詞範本了」、「祝褔他們天長地久，是斷絕那個男人再害別人的好方法。」